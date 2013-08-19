Експерти кажуть, що Мельник мав безліч варіантів для втечі

Як передає корреспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив президент охоронної корпорації «Сіріус» Ігор Ніколенко.

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“Люди, які мають дуже великі гроші, дуже великі зв'язки і, відповідно, дуже багато крадуть, - вони розуміють, що рано чи пізно їх візьмуть на хабарах. Питання лише часу: через рік, через два, через двадцять років або ж пощастить, що цього ніколи не буде”, - сказав він.

Відповідно, зазначив Ніколенко, такі чиновники заздалегідь готують різні шляхи для відступу на різні випадки.

“Це стосується не лише Мельника, але й інших чиновників, які мають гроші і зв'язки”, - додав він.

Зокрема, за словами експерта, чиновники готують для себе не лише додаткові кошти, але й мають додатковий транспорт, зв'язки в міліції та на митниці.

“Тому, коли його (Мельника - УНІАН) взяли під варту, було б дуже дивно, якби він так і лишився у в'язниці. Оце була б сенсація”, - вважає Ніколенко.

“Тобто, занісся, грубо кажучи, мішок грошей, і було відкрито зелену дорогу, ще мішок грошей — в розшук не оголосили”, - додав він.

Також Ніколенко зазначив, що на сьогодні винним у втечі Мельника називають чергового міліціонера, який не впильнував сигнал тревоги, що надійшов з електронного браслета стеження.

“Я дуже сумніваюся, що причина саме в ньому (у черговому - УНІАН). Цілком можливо, що техніка з якоїсь причини не спрацювала. І, швидше за все, вона не спрацювала навмисно”, - сказав експерт.

Крім того, Ніколенко додав, що це був один із перших в Україні випадків використання електронного браслета для стеження за підозрюваним.

“Я не знаю, наскільки надійна ця техніка і пульт, який приймає відповідні сигнали, а також чи постійно проводиться контроль наявності зв'язку”, - зауважив він.

Своєю чергою президент Української федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта висловив думку, що все було зроблено для того, аби Мельник зміг втекти з-під домашнього арешту.

На думку Шабовти, не обрання Мельника народним депутатом було для нього сигналом, що він може втратити посаду ректора.

“Мене дивує жадібність і дурість цієї людини, яка, знаючи і відчуваючи, що у нього з'явилися системні проблеми, продовжував у себе в кабінеті особисто приймати гроші”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.