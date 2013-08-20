На Львівщині у ДТП постраждали чотири людини, серед них - вагітна жінка

10:47, 20 серпня 2013
Суспільство
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На Львівщині під час зіткнення трьох легкових автомобілів на трасі Ковель-Червоноград-Жовква постраждало четверо осіб, серед яких 19-річна вагітна жінка.

Увага ДТП

Як повідомили УНІАН в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 19 серпня о 18.00, поблизу міста Жовкви.

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Як зазначається у повідомленні, сталося зіткнення трьох легкових автомобілів, внаслідок чого отримали травми різного ступеню важкості чотири особи: 19-річна вагітна жителька міста Жовкви, в якої діагностовано закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку; 66-річна жителька міста Жовкви госпіталізована з переломом плеча; у 63-річної львів’янки лікарі діагностували струс головного мозку, садна, гематоми; 62-річного жителя Львова госпіталізовано з діагнозом «забій».

Реанімобілем пункту екстреної медичної допомоги «Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» всі потерпілі були доставлені до хірургічного відділення Жовківської центральної районної лікарні.

Причини ДТП встановлюються.

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