На Черкащині екс-голову РДА посадили під домашній арешт

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, слідчим управлінням прокуратури області вручено письмову підозру колишньому голові Черкаської райдержадміністрації у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень).

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Встановлено, що у 2009 році, посадовець, перебуваючи на посаді голови Черкаської райдержадміністрації незаконно підписав державні акти на право власності на земельні ділянки загальною площею 39 га одному із товариств Черкаського району, внаслідок чого державі завдано збитків на суму 3,5 млн. грн.

Судом, за клопотанням слідчого, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває, у найближчий час кримінальне провадження буде скеровано до суду.

Ст. 365. ч. 3 ККУ (перевищення службових повноважень) передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.