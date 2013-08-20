У Бердичеві відбили голову пам’ятнику Леніну (фото)

Про це УНІАН повідомила депутат Бердичівської міської ради, секретар Бердичівського міськкому КПУ Лариса Тимчук.

За її словами, відбили голову пам`ятнику Леніну, який розташований на території одного з підприємств Бердичева. Цей завод зараз не діє, а на його території наразі працює кілька невеликих підприємств, розповіли УНІАН у Бердичівській міськраді.

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Тимчук із відповідною заявою звернулася до правоохоронців.

”Міліція побувала на місці події, аби з`ясувати ситуацію і знайти вандалів”, - розповіла вона.

«Це не люди зробили, а й не знаю, які їх назвати. У мене немає слів… У жодній країні так не ставляться до пам`ятників, як у нас в Україні, думаю, що це зробили наші політичні опоненти, однак точно сказати не можу, міліція розбереться», - додала Тимчук.

Зруйнований пам`ятник бердичівські активісти КПУ планують якомога швидше відновити.