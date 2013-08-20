Казахстан посилив контроль за українським м'ясом

Казахстан ввів посилений лабораторний контроль продукції трьох українських постачальників м`яса птиці: «Миронівська птахофабрика», «Агромарс ексім» і «Тавр Плюс».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства сільського господарства Казахстану.

“Під режим посиленого лабораторного контролю підпадає продукція трьох підприємств України - ПрАТ «Миронівська птахофабрика», ТОВ «Агромарс ексім» і ТОВ «Тавр Плюс». Даний режим було введено після виявлення порушень під час перевірок, що постійно проводилися, і лабораторного дослідження ветеринарно-санітарних вимог і норм безпеки продукції”, - зазначається в повідомленні

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Під час перевірок, що проводяться, повідомляють у міністерстві, встановлено, що імпортна птиця не відповідає вимогам Технічного регламенту в частині маркування: відсутність інформації державною мовою, її невідповідність основній інформації мовою країни виробника, не вказано дату виготовлення і терміни зберігання.

Крім того, згідно з повідомленням прес-служби, у результаті демпінгу цін обсяги продажу м`яса птиці вітчизняного виробництва впали в середньому на 30%.

“Недобросовісна конкуренція спостерігається з боку українських і російських виробників м`яса птиці в частині демпінгу цін шляхом інжектування тушок птиці водою. У результаті масова частка вологи і м`ясного соку, що виділився під час розморожування м`яса птиці у споживчій упаковці, становила: 9,9% у м`ясі птиці «Миронівська птахофабрика» (Україна), 16,8% в м`ясі птиці торгової марки «Білий птах» (Росія), 10,7% у птиці «Агромарс ексім» (Україна). У продукті, завезеному підприємством «Птахокомбінат» Ставропольського краю Росії виявлено вміст вологи 9,9%. У пробах м`яса птиці, відібраних на об`єктах внутрішньої торгівлі, виявлено перевищення КМАФАнМ і виявлено БГКП. Виробниками даної продукції є компанії «Миронівська птахофабрика» (Україна), «Алтайський бройлер», «Приоскольє» (Росія) тощо”, - зазначається у повідомленні.

*** КМАФАнМ — кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, при перевищенні якого продукція не рекомендується до вживання в їжу.

БГКП – бактерії групи кишкової палички - є санітарно-показовими мікроорганізмами, які вказують на неналежне зберігання, транспортування продукції.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, виробництво м`яса в Україні у 2013 році може становити 2,4 млн тонн, що на 5,8% більше, ніж роком раніше.

На початку червня очільник Мінагропроду Микола Присяжнюк заявив, що Україна має намір збільшити поставки м`яса і зернових до країн Південно-Східної Азії, а в 2014 році може отримати право на поставки м`яса і м`ясних продуктів на ринок Китайської Народної Республіки.

Україна у січні-липні 2013 року поставила на зовнішні ринки 96 тис. тонн м`яса і м`ясопродуктів за очікуваних до кінця року 150 тис. тонн.