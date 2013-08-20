У Полтавській області відкрився Сорочинський ярмарок-2013

Як повідомили УНІАН у ТОВ «Сорочинський ярмарок», цього року в ярмарку братимуть участь як його постійні учасники «Кременчукм‘ясо», ТОВ «Полтава-хліб-3», хлібозавод «Південний», Миргородський завод мінеральних вод, Лубенський молочний завод, Крюківський вагонобудівний завод, Кременчуцький колісний завод, так і нові учасники ТОВ «Арт-Пром», Горлівський м'ясокомбінат, Свалявські мінеральні води.

Окремо на ярмарку представлені національні експозиції Росії, Грузії, Польщі, Японії та інших країн світу.

У цілому на ярмарку широко представлені продукти харчування, напої, одяг, взуття, вироби з хутра і шкіри, текстильні товари, шкільна форма і приладдя, прикраси, інвентар, сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали і споруди, бондарська продукція, мед, посуд, саджанці.

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Для майстрів народних промислів з усіх областей України, які представляють всі напрями декоративно-прикладного мистецтва, на ярмарку організовано ціле містечко мастер-класів «Сорочинська майстерня». Народні майстри представлять свої роботи: ляльки-мотанки, писанки, обереги, вишиванки, народні прикраси і віночки, скульптури тощо.

Долучитися до історії і процесу виготовлення традиційних українських страв можна на майданчику «Ярмаркова смакота», який вже вдруге відкрито на ярмарку, а іменинників ярмаркових днів чекають подарунки і сюрпризи на «Дні народження в Сорочинцях».

Протягом всіх днів на сценах ярмарку виступатимуть художні колективи з України та країн близького і далекого зарубіжжя, а вечорами гостей і учасників ярмарку порадують: у вівторок - гурт «ТІК», в середу - Вєрка Сердючка, у четвер - відбудуться «Ярмаркові вечорниці», у п'ятницю - «Свято пива», а у суботу - концерт учасника шоу «Х-фактора» Володимира Герасименка, групи «Чорнобривці» та «Шоу барабанів».

З 20 по 24 серпня щодня об 11.00 гостей ярмарку вітатиме сам «Микола Гоголь» і герої його творів, а з 21.00 в садибі Хиврі можна буде переглянути шедеври українського кінематографа.

Як повідомляв УНІАН, Сорочинський ярмарок - 2013 триватиме з 20 по 25 серпня. Ярмаркова площа становить понад 16 га. Щороку Сорочинський ярмарок відвідує близько 1 млн. осіб. Указом президента України Леоніда Кучми від 1999 року Сорочинський ярмарок одержав статус національного.