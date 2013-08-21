В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

В усіх регіонах країни зберігається висока пожежна небезпека.

21 - 23 серпня у Криму, південних, центральних, східних (крім більшості районів Луганщини) та у Чернівецькій областях утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека. На решті території України очікується висока (4-го класу), місцями надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

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