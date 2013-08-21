На Житомирщині матір залишила 3-річного сина у палаючому будинку

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, інформацію про пожежу в селі Товсте Радомишльського району рятувальники отримали сьогодні о 10:18.

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Коли пожежники приїхали на місце пожежі, будинок був повністю охоплений полум’ям. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Власниця помешкання та її співмешканець, які перебували удома в момент загоряння, встигли врятуватися, але вогонь забрав життя 3-річного сина господині будинку.

Причина виникнення пожежі встановлюється.