На Житомирщині матір залишила 3-річного сина у палаючому будинку
20:43, 21 серпня 2013Суспільство
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У Житомирській області під час пожежі загинув трирічний хлопчик.
Матір та співмешканець встигли врятуватися / Фото : 20minut.ua
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області Ірина Романюк, інформацію про пожежу в селі Товсте Радомишльського району рятувальники отримали сьогодні о 10:18.
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Коли пожежники приїхали на місце пожежі, будинок був повністю охоплений полум’ям. Вогнеборці ліквідували пожежу.
Власниця помешкання та її співмешканець, які перебували удома в момент загоряння, встигли врятуватися, але вогонь забрав життя 3-річного сина господині будинку.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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