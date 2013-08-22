Невідомі в масках скоїли розбійний напад на зерновоз

01:16, 22 серпня 2013
Суспільство
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Міліція розшукує трьох невідомих, які 21 серпня близько 03.30 на трасі в Миколаївській області напали на водія вантажного автомобіля з причепом, що перевозив зерно, зв'язали його, а автомобіль викрали.

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Миколаївській області, про напад повідомив підприємець - жителя сусідньої області, чий вантаж перевозив водій.

"Водій почув удар і, подумавши, що щось трапилося з шиною, зупинив автомобіль і вийшов з транспортного засобу. Але не встиг він навіть подивитися у бік коліс, як хтось ударив його по голові, від чого чоловік упав. Його зв'язали скотчем двоє незнайомців у масках і відволокли до лісосмуги поряд з дорогою. Ще один невідомий, з числа нападників, сів за кермо вантажівки і зник у невідомому напрямі", - повідомляють в міліції.

Через деякий час нападники, які сиділи поруч зі зв'язаним водієм вантажівки, залишили полоненого і пішли у напрямі Миколаєва.

Звільнившись від скотча, чоловік повернувся до дороги і, зупинив вантажівку, що проїздила повз, зателефонував власнику вантажу і повідомив про те, що сталося.

Правоохоронці здійснюють заходи щодо встановлення і затримання осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Слідчим відділом почато кримінальне провадження за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

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