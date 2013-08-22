Частка іноземного капіталу в банківській системі України знизилася до 34%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, за підсумками січня-липня порівняно з початком року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 5,5 п.п. При цьому кількість банків з іноземним капіталом за місяць не змінилася і на 1 серпня цього року становила 51 банк із 179 зареєстрованих. Кількість банків зі 100% іноземним капіталом у липні також не змінилася і становить 21.

Сплачений зареєстрований статутний капітал банків країни в липні 2013 року зріс на 0,83% - до 178,573 млрд грн, при цьому за січень-липень 2013 року його зростання становило 1,92%. Регулятивний капітал банків у липні зріс на 0,39% – до 185,207 млрд грн, за січень-липень зростання становило 3,52%.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (у статутному капіталі банків) у червні знизилася на 3,8 п.п. - до 34,2%, у січні-червні порівняно з початком року - на 5,3 п.п.

За оцінками опитаних УНІАН експертів, відплив іноземного капіталу в українській банківській системі в червні цього року відбувся в результаті закриття операцій з продажу «Ерсте Банку» (колишній власник - Erste Group, Австрія) і «Сведбанку» (Swedbank AB, Швеція) українським власникам.

У 2012 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася з 41,9% на 1 січня 2012 року до 39,5% на 1 січня 2013 року.