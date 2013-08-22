Адресу сайту Кабміну вже можна набирати кирилицею

Відсьогодні в Україні почалася реєстрація адрес органів державної влади українською мовою у кириличному домені верхнього рівня «.укр». Про це пише Радіо Свобода.

З 22 серпня розпочалася так звана пріоритетна реєстрація, повідомив голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семиноженко. Впродовж першого місяця у домені реєструватимуться органи державної влади, згодом – органи місцевого самоуправління, географічні назви, власники торговельних марок, інших об’єктів інтелектуальної власності та окремі категорії заявників.

Після цього реєстрація у національному домені стане відкритою для всіх охочих, а в перспективі українці також отримають можливість користуватися кириличними адресами електронної пошти.

«Відтепер, щоб зайти на урядовий портал, не потрібно знати точне написання адреси латинськими літерами. Достатньо в адресному рядку набрати українською «Кабмін.укр» чи «КабінетМіністрів.укр», і ви гарантовано потрапите саме туди, куди потрібно», – повідомив Азаров.