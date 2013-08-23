Панін вибачився перед татарами

Як повідомляє видання "Аргументы недели – Керчь", це сталося перед початком спектаклю в Керчі, коли до Паніна підійшла група представників Керченського регіонального меджлісу.

"Я прийшов спеціально перед вами вибачитися. Просто ваша людина, яка була в цій ситуації (ДТП), – він татарин – повелася вкрай неінтелігентно... Я йому сказав у стані афекту, що типу "татари", – але до татар це не має стосунку. Це має відношення до хамської поведінки. "Я за це прийшов перед вами вибачитися. Я прошу пробачення", - сказав він представникам татарської громади.

Панін зізнався, що таке ж говорить і про своїх співвітчизників у Москві, якщо вони поводяться неналежним чином, а також зазначив, що його друг Марат Башаров – татарин, і він не може "своєму братові, татарину, сказати що він мудак чи хтось".

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Під час вибачень актора, на словах «Ну я ж вийшов до вас вибачитися», голос з натовпу відповів: «Якби не вийшов, ми б тебе витягли».

За спостереженнями кореспондента «Аргументів тижня - Керч», актор виглядав переляканим, втомленим і розгубленим. Після своєї промови, Олексій Панін ще кілька разів повторив людям: «Я прошу вибачення». Після цього у супроводі міліції, повернувся в будівлю палацу культури, де сьогодні проходять гастролі театру.

Як повідомлялося раніше, Керченський регіональний меджліс зажадав від Паніна вибачень. Після того як новина про це з'явилася в пресі, до місця проведення вистави стягнули міліцію і спецпідрозділ «Беркут».

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Як відомо, в Алушті сталася ДТП за участю Паніна, після якої російський актор грубо розмовляв із водієм-татарином і побив його.

Також Панін заявив згодом, що Крим – це не Україна, а кримчани не вважають себе українцями.

Правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень.