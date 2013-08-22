На російського актора, який в Алушті побив кримського татарина, завели справу

"За фактом дорожньо-транспортної події, яка мала місце в Алушті, за участю автомобіля, пасажиром якого був громадянин Російської Федерації, заяв і повідомлень в органи внутрішніх справ Криму не надходило. У деяких ЗМІ з'явилася інформація про завдання громадянином РФ тілесних ушкоджень громадянину. Відкрито кримінальне провадження за статтею 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження", - повідомили у прес-службі Головного управління МВС в Криму.

Прізвище в офіційному повідомленні не вказане.

Однак водночас ЗМІ розмістили коментарі самого Паніна, з яких випливає, що саме він завдав тілесні ушкодження кримському татарину.

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"Молодий хлопець - татарин, врізався у бампер. Там немає жодної подряпини, але це він врізався. Людина дозволила собі по-хамськи спілкуватися і все. Нічого не сталося - все нормально. Хамське бидло вдарило машину в "жопу", захотіло заробити грошей. У нього це не вийшло... Я його за горло схопив. Був би у мене камінь під рукою, я б йому башку розбив", - сказав Панін виданню "Вести".

Разом з тим, як затверджують очевидці, "Фіат", за кермом якого перебувала жінка, а на пасажирському сидінні сам Панін, при підйомі на гору, скотився на "Шевроле", що їхав позаду.

"Якби хтось з нас, хто живе у Криму, перебуваючи в Москві або в іншому регіоні Росії, дозволив би собі сказати публічно хоча б малу частину образ стосовно, скажімо, росіян, як це допустив Панін стосовно кримських татар, нас би негайно вигнали за межі Росії.... У такому гіпотетичному випадку, це було б правильно", - написав перший заступник голови меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".