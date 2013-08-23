Координатора Врадіївської ходи Любарця побили і пограбували

Про це повідомляє Громадянський рух «Спільна справа» на своїй сторінці у «Фейсбук».

«… Координатора "Врадіївської ходи" Василя Любарця, чий вчорашній виступ був тепло сприйнятий на Світовому Когресі Українців у Львові, сьогодні пограбували в Новоград-Волинському. Щойно він ступив на волинську землю троє бугаїв завдавши декілька ударів відібрали у Василя рюкзак з ноутбуком, документами та особистими речами», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, акція «Врадіївська хода» розпочалася 7 липня ц. р. після групового зґвалтування 29-річної жінки на Миколаївщині, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Справа викликала спротив громадськості.

Учасники Врадіївської ходи пішки подолали понад 300 кілометрів на знак протесту проти злочинів міліції, разом з представниками опозиції 18 липня пройшли Києвом. Вони пікетували МВС, зустрілися з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, розпочали безстроковий мітинг на Майдані Незалежності та встановили там свої намети.

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Їхню акцію розігнав «Беркут». Любарця засудили до 10 діб арешту за порушення правил проведення мирних зборів. Ще одного учасника акції - Володимира Іванова - оштрафували за схожими звинуваченнями.

19 серпня Апеляційний суд Києва не знайшов правопорушення в діях координатора Врадіївської ходи Василя Любарця і скасував рішення Шевченківського районного суду Києва, за яким Любарець відбув 10 діб адміністративного арешту. Апеляційний суд мотивував свій вердикт як протокольними порушеннями, так і нормами Конституції, які не передбачають обмеження права громадян на мирні зібрання.