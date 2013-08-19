Суд вирішив, що організатор Врадіївської ходи 10 діб відсидів даремно

Як повідомляє Радіо «Свобода», цей орган скасував рішення Шевченківського районного суду Києва, за яким Любарець відбув 10 діб адміністративного арешту.

Так, Апеляційний суд мотивував свій вердикт як протокольними порушеннями, так і нормами Конституції, які не передбачають обмеження права громадян на мирні зібрання.

За словами активіста, він не позиватиметься проти осіб, причетних до його арешту.

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Як повідомлялося, акція «Врадіївська хода» розпочалася 7 липня після групового зґвалтування 29-річної жінки на Миколаївщині, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Справа викликала спротив громадськості.

Учасники Врадіївської ходи пішки подолали понад 300 кілометрів на знак протесту проти злочинів міліції, разом з представниками опозиції 18 липня пройшли Києвом. Вони пікетували МВС, зустрілися з міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, розпочали безстроковий мітинг на Майдані Незалежності та встановили там свої намети.

Їхню акцію розігнав «Беркут». Любарця засудили до 10 діб арешту за порушення правил проведення мирних зборів. Ще одного учасника акції - Володимира Іванова - оштрафували за схожими звинуваченнями.