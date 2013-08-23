Аварія на «Стиролі»: Спецрозслідування підтвердило версію Фірташа

Основною причиною аварії на Горлівському хімічному заводі концерну "Стирол" стало стоншування до 0,6-0,8 мм стінок трубопроводу рідкого аміаку через тривалу корозійну дію навколишнього середовища та ерозійну дію робочого середовища.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду України в Донецькій області з посиланням на результати спеціального розслідування Держгірпромнагляду.

Комісія Держгірпромнагляду констатувала, що супутніми технічними причинами стала невідповідність технічних рішень з експлуатації трубопроводу рідкого аміаку вимогам безпеки при виведенні трубопроводу з технологічного процесу для проведення капітального ремонту устаткування цеху № 1.

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«Це призвело до повного заповнення трубопроводу аміаком, відсіченого запірною арматурою з обох кінців від технологічної системи, а отже - до значного теплового об'ємного розширення рідкого аміаку (підвищення робочого тиску) в результаті нагріву сонячним випромінюванням в денний час», - говориться у висновках комісії.

Також супутніми причинами аварії, говориться у висновках комісії, стала відсутність технічних рішень при експлуатації трубопроводу рідкого аміаку, виведеного з технологічного процесу для проведення капітального ремонту цеху № 1; неповне і неякісне проведення технічного діагностування трубопроводу рідкого аміаку в невідповідності з програмою робіт із експертного обстеження.

«Також супутніми організаційними причинами аварії стали: невиконання посадовцями обов'язків, зокрема, недостатній контроль за вмістом трубопроводу рідкого аміаку в технічно справному стані та його безпечною експлуатацією, а також недостатній контроль за виконанням робіт щодо протикорозійного захисту закріпленого устаткування», - говориться у висновках комісії.

У прес-службі теруправління нагадали, що в результаті аварії 35 працівників одержали гостре отруєння парами аміаку, зокрема 6 - зі смертельним результатом. В даний час 29 працівників перебувають в лікувально-профілактичних установах м. Донецька.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу сталися викиди рідкого аміаку.

Під час аварії 6 серпня загинули 5 працівників цеху, 8 серпня помер у лікарні ще один постраждалий. У першу добу були госпіталізовані з опіками і отруєнням 24 людини, потім за лікарською допомогою звернулися ще кілька працівників «Стиролу», які постраждали під час аварії.

Власник Group DF, до якого входить концерн «Стирол», бізнесмен Дмитро Фірташ відразу заявив, що причиною аварії на заводі концерну в Горлівці став не людський чинник, а спрацьованість металу аміакопроводу.