У Миколаєві водій заднім ходом збив двох підлітків і втік

Як повідомили УНІАН у ДАІ, інспектори за кілька хвилин встановили водія і повернули на місце події, де було складено всі необхідні матеріали.

На тему: ДТП у Хмельницькій області: загинули дев'ять пасажирів мікроавтобуса

Водій збив неповнолітніх пішоходів, рухаючись заднім ходом.

Травмованих у результаті дорожньо-транспортної події дітей доставлено до Миколаївської обласної дитячої лікарні.

За даними ДАІ, з початку року в Миколаївській області сталася 21 дорожньо-транспортна подія, з місць яких водії втекли, на сьогодні 20 таких фактів працівниками Державтоінспекції розкрито.