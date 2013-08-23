У Миколаєві водій заднім ходом збив двох підлітків і втік

18:15, 23 серпня 2013
Суспільство
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Співробітники Державтоінспекції затримали водія автомобіля ВАЗ-2108, який увечері 22 серпня на вул. Потьомкінській у районі перехрестя з вул. Радянської збив двох 14-річних підлітків і втік з місця події.

дтп / Фото : vpoltave.info

Як повідомили УНІАН у ДАІ, інспектори за кілька хвилин встановили водія і повернули на місце події, де було складено всі необхідні матеріали.

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Водій збив неповнолітніх пішоходів, рухаючись заднім ходом.

Травмованих у результаті дорожньо-транспортної події дітей доставлено до Миколаївської обласної дитячої лікарні.

За даними ДАІ, з початку року в Миколаївській області сталася 21 дорожньо-транспортна подія, з місць яких водії втекли, на сьогодні 20 таких фактів працівниками Державтоінспекції розкрито.

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