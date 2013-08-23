У Миколаєві водій заднім ходом збив двох підлітків і втік
18:15, 23 серпня 2013Суспільство
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Співробітники Державтоінспекції затримали водія автомобіля ВАЗ-2108, який увечері 22 серпня на вул. Потьомкінській у районі перехрестя з вул. Радянської збив двох 14-річних підлітків і втік з місця події.
Водій збив неповнолітніх пішоходів, рухаючись заднім ходом / Фото : vpoltave.info
Як повідомили УНІАН у ДАІ, інспектори за кілька хвилин встановили водія і повернули на місце події, де було складено всі необхідні матеріали.
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Водій збив неповнолітніх пішоходів, рухаючись заднім ходом.
Травмованих у результаті дорожньо-транспортної події дітей доставлено до Миколаївської обласної дитячої лікарні.
За даними ДАІ, з початку року в Миколаївській області сталася 21 дорожньо-транспортна подія, з місць яких водії втекли, на сьогодні 20 таких фактів працівниками Державтоінспекції розкрито.
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