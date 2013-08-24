У Тернополі депутати приготували 300 літрів борщу
15:49, 24 серпня 2013Суспільство
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У Тернополі в парку ім. Т. Шевченка депутати міської ради приготували у казані 300 літрів борщу.
Депутати готували борщ близько години
Як передає кореспондент УНІАН, борщ готували 6 депутатів з різних фракцій, в тому числі секретар міської ради Ігор Турський. Подивитися на старання депутатів прийшов і міський голова Тернополя Сергій Надал, однак участі у приготуванні страви не брав.
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Загалом депутати борщ готували близько години. Усі вони працювали у вишиванках, на які зверху накинули фартухи.
«Приготованим борщем годуватимуть учасників Фестивалю з водно-моторного спорту, а також частуватимуть усіх бажаючих за умови, що вони будуть одягнені у вишиванку», – зазначив депутат Сергій Приходько.
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