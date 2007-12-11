Ситуація з грипом і респіраторною інфекцією стає напруженою

Міністерство охорони здоров`я України вважає епідемічну ситуацію із захворюваністю на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні напруженою.

Про це УНІАН повідомила прес-службі Мінохоронздоров’я, посилаючись на дані дослідження Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій (УЦГГРІ) МОЗ України, проведеного у 10 контрольних містах. За цими даними, захворюваність населення України на грип і ГРІ за минулий тиждень зросла на 3,5% у порівнянні з минулим тижнем – з 51 235 до 53 041 особи.

Водночас у повідомленні МОЗ зазначається, що у жодному з контрольних міст УЦГГРІ захворювання не досягло епідемічного порогу.

У Центрі грипу також відзначають збільшення кількості хворих на 10 тис. населення цього року порівняно з аналогічним періодом минулого (55,2 проти 50,6).

Найвищою серед контрольних міст УЦГГРІ є захворюваність у Вінниці (91,4 на 10 тис.), Чернігові (86,2), Львові (82,9) і Києві (73,42).

Понад 53% хворих становлять діти від 0 до 14 років.