Віце-мера Нової Каховки затримано за хабар

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, таку «подяку» він хотів за вирішення питання про зменшення розміру орендної плати за земельну ділянку, що перебуває в комунальній власності.

Посередника також затримано.

Дані про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Отримання неправомірної вигоди). Санкція тієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.

За інформацією прес-служби, чиновник одержував хабар від приватного підприємця частинами через посередника. Перший транш у сумі 10 тис. грн було передано ще 23 липня 2013 року. Другий транш в сумі 20 тис. грн було передано посередникові в кафе в Новій Каховці 28 серпня увечері. Факт передачі хабара і його розподілу було зафіксовано.

Чиновника було затримано оперативниками УБЕЗ обласного управління МВС і працівниками прокуратури у себе удома разом з посередником вже після того, як вони розділили незаконно одержані кошти. При затриманні в житловому приміщенні, де проживає віце-мер, а також в його автомобілі були проведені обшуки.

Продовжується досудове розслідування, процесуальне керівництво в кримінальному провадженні щодо корупціонерів здійснює прокуратура області.

Наразі суд визначає, будуть затримані утримуватися під вартою, випущені під заставу чи на підписку про невиїзд.