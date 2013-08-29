Майже половина викладачів вишів отримують в місяць менше 3 тисяч гривень

Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного опитування, які оприлюднила сьогодні під час прес-конференції в УНІАН директор Центру дослідження суспільства Інна Совсун.

Дослідження також показало, що лише 16% викладачів отримують дохід вищий за 4,5 тис. грн. В той же час жінки-викладачі отримують доходи менші, ніж їхні колеги чоловіки.

“Більше ніж 4,5 тис. отримує 24% чоловіків і лише 12% жінок-викладачок. Є суттєві відмінності і за спеціальностями. Найбільші доходи отримують викладачі IT-спеціальностей. Серед них майже третина сказали, що вони отримують доходи більше 4,5 тис. грн. Найбіднішими серед українських викладачів є викладачі технічних спеціальностей. Серед них лише кожен 5-й отримує доходи більше 4,5 тис. грн і більше ніж половина отримує доходи до 3 тис. грн”, - сказала Совсун.

Результати дослідження також показали, що додатковий дохід найчастіше отримують викладачі IT-спеціальностей (38%), найрідше - технічних (15%) та природничих (8%).

В цілому ж, згідно з результатами опитування, 80% викладачів живуть виключно за рахунок коштів, отриманих від роботи у своїх вишах. Решта отримує додаткові доходи від викладання в інших ВНЗ (26% опитаних), від проведення досліджень і наукової роботи (25%), від професійної невикладацької роботи за спеціальністю (20%). Менш як 10% опитаних викладачів отримують додаткові кошти від невикладацької роботи за іншою спеціальністю - від репетиторства та аспірантури.

Крім того, опитування показало, що існує також суттєва залежність між рівнем доходу та науковим ступенем і званням викладача. 75% викладачів без наукового звання заробляють менш ніж 3 тис. грн і лише 4% - більш як 4,5 тис. грн.

Водночас Совсун зазначила, що адміністрації п’яти вищих навчальних закладах України заборонили проводити опитування викладачів, це державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Київський національний університет технологій та дизайну, Чернігівський державний технологічний університет, Харківська державна зооветеринарна академія, Дипломатична академія України при МЗС.

Дослідження “Професійне та соціально-економічне становище викладачів” проводилось з 14 квітня по 19 червня 2013 року. Польовий етап дослідження тривав з 20 травня по 12 червня. Опитування відбувалось у 56 ВНЗ в 21-й області України, АР Крим та Києві. Загалом було опитано 424 викладача.