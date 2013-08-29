ДП Антонов домовилося з Ульяновською областю про обслуговування всієї лінійки Ан

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідна угода підписана в рамках МАКС-2013.

«Крім того, Ульяновська область запропонувала «Антонову» свої можливості для модернізації літаків Ан-2» , - сказано в повідомленні.

У той же час , у прес-службі Ульяновської області уточнили, що угода передбачає спільну діяльність сторін у розробці та реалізації довгострокових програм в області створення, серійного виробництва, розвитку системи післяпродажного обслуговування авіаційної техніки.

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Також уряд Ульяновської області запропонував використовувати в якості майданчика з модернізації літака Ан-2 виробничі потужності компанії «ЦТО і РАТ «Авіасервіс» - дочірнього підприємства «Авіастар-СП». ДП «Антонов» підтримало цю ініціативу. Конкретні форми реалізації співпраці в рамках угоди будуть визначатися в договорах між підприємствами Ульяновської області та ДП «Антонов».

Як повідомив УНІАН народний депутат України, почесний президент компанії «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв, крім Ульяновська, виробництво літаків Ан -2 -100 може бути налагоджене в Смоленську.

За його словами, планується, що модернізація і ремонт старих літаків Ан-2 до версії Ан-2-100 з новим двигуном і новим обладнанням не перевищуватиме 1 мільйона доларів.

«Неосяжні простори Півночі і Далекого Сходу вимагають додаткових паливних баків, сьогодні замість 6 баків ми ставимо 8 баків - потужність нового двигуна дозволяє взяти більше гасу на борт», - сказав Богуслаєв.

При цьому він підкреслив, що Ан-2 - «це народний літак який повертається до людей».

За його словами, йдеться не лише про ремонт старих літаків, але і виробництво нових Ан -2.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня державне підприємство «Антонов» представило оновлений багатоцільовий біплан Ан -2-100, призначений для змішаних пасажирсько-вантажних перевезень на невеликих аеродромах у складних кліматичних і метеоумовах.

«Основна відмінність Ан-2-100 від його попередника біплана Ан-2 полягає в силовій установці з маршовим турбогвинтовим двигуном МС-14 розробки і виробництва підприємства «Мотор-Січ », - зазначили на підприємстві.

Як очікується, всі 54 наявні і придатні до експлуатації в Україні Ан -2 будуть переобладнані в Ан-2-100. «Антонов» розраховує вийти на російський ринок і здійснити переобладнання російських Ан-2 (близько 1580 машин) , експлуатація яких актуальна для північних і східних територій РФ. На підприємстві також розглядають можливість модернізації Ан-2 , які літають в Узбекистані, Білорусі, Казахстані та інших країнах СНД.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» створено шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК ) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» (створено в 1946 році ) було перейменовано в ДП «Антонов». Серед розробок ДП «Антонов» - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Літак Ан-2-100 розрахований на максимальне комерційне навантаження в 1500 кг, здатний брати на борт 12 пасажирів, екіпаж - 2 людини. Максимальна крейсерська швидкість літака - 250 км/год , крейсерська висота польоту - 3000 м. Необхідна довжина смуги - 550 м, практична дальність польоту - 525 км . Ресурс літака становить 20 тис. годин, при цьому термін служби - не обмежений.