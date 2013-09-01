Ахметов вважає, що блокування Росією українських товарів посилить країну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку.

«Кожна ситуація повинна робити нас сильнішими. Від цієї ситуації голосно сказано «торгова війна з Росією». Такого не знаю. Те, що відбулося на кордоні - ця ситуація зробить сильнішою Україну, український бізнес і кожного українця. Ми з цього повинні набути досвіду. Подивитися на себе, що ми робили вірно, що ми робили невірно. Правильно проаналізувати, щоб від цього ми в майбутньому стали сильнішими. І щоб ми від цього не залежали. Щоб від України залежало, а Україна не залежала», - зазначив Ахметов.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України заявила, що Митна служба Росії включила до переліку «ризикових» всіх без виключення українських імпортерів, що фактично на невизначений час заблокувало поставки товарів з України.

У російському кабінеті міністрів зазначили, що рішення на рівні уряду Росії відносно регулювання імпорту українських товарів не приймалися. Прем'єр України Микола Азаров заявляв, що певні проблеми в торговій співпраці з Росією є, і вони, ймовірно, пов'язані з утворенням і структуризацією Митного союзу.

18 серпня радник Президента Росії Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом митне адміністрування може бути посилене. Київ розраховує підписати цю угоду на листопадовому саміті у Вільнюсі.

20 серпня Міністерство доходів і зборів України повідомило, що Федеральна митна служба Росії повідомила про повернення до штатного режиму розмитнення українських товарів.

Разом з тим 21 серпня начальник Бєлгородської митниці на російсько-українському кордоні генерал-майор митної служби Анатолій Ушаков заявив російським ЗМІ, що митниця "працює у дотеперішньому режимі із застосуванням додаткових процедур контролю стосовно українських товарів". "Вказівок про скасування режиму наразі не надходило", - повідомив начальник митниці.