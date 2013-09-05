Янукович пообіцяв кращий бюджет на наступний рік
Сьогодні Україна переживає непростий період з точки зору економіки, але це не повинно позначитися на житті людей, тому бюджет 2014 року повинен бути кращим, ніж бюджет 2013 року.
Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі голови держави.
«В Україні, як і у світі, вирує економічна криза… Наше головне завдання у цій ситуації - зробити все, щоб життя у людей як мінімум не погіршувалось... Бюджет 2014 року повинен бути не гіршим, ніж бюджет 2013 року, а кращим», - сказав глава держави.
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Він нагадав, що з 2010 року в Україні послідовно підвищуються соціальні стандарти, перш за все, пенсії, заробітна плата. «Порівняно з початком 2010 року, заробітна плата зросла на 59 відсотків, а пенсії - на 42 відсотки», - підкреслив Президент. За його словами, обсяги ВВП за ці три роки зросли з 968 млрд грн майже до 1,5 трлн грн. На переконання Глави держави, стабільне зростання економіки є важливою умовою фінансування соціальних виплат.