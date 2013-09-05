Янукович пообіцяв кращий бюджет на наступний рік

21:46, 05 вересня 2013
Суспільство
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Сьогодні Україна переживає непростий період з точки зору економіки, але це не повинно позначитися на житті людей, тому бюджет 2014 року повинен бути кращим, ніж бюджет 2013 року.

Бюджет-2014 повинен бути кращим за бюджет-2013 - Янукович

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі голови держави.

«В Україні, як і у світі, вирує економічна криза… Наше головне завдання у цій ситуації - зробити все, щоб життя у людей як мінімум не погіршувалось... Бюджет 2014 року повинен бути не гіршим, ніж бюджет 2013 року, а кращим», - сказав глава держави.

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Він нагадав, що з 2010 року в Україні послідовно підвищуються соціальні стандарти, перш за все, пенсії, заробітна плата. «Порівняно з початком 2010 року, заробітна плата зросла на 59 відсотків, а пенсії - на 42 відсотки», - підкреслив Президент. За його словами, обсяги ВВП за ці три роки зросли з 968 млрд грн майже до 1,5 трлн грн. На переконання Глави держави, стабільне зростання економіки є важливою умовою фінансування соціальних виплат.

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