Янукович пообіцяв кращий бюджет на наступний рік

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з кандидатами на посаду голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі голови держави.

«В Україні, як і у світі, вирує економічна криза… Наше головне завдання у цій ситуації - зробити все, щоб життя у людей як мінімум не погіршувалось... Бюджет 2014 року повинен бути не гіршим, ніж бюджет 2013 року, а кращим», - сказав глава держави.

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Він нагадав, що з 2010 року в Україні послідовно підвищуються соціальні стандарти, перш за все, пенсії, заробітна плата. «Порівняно з початком 2010 року, заробітна плата зросла на 59 відсотків, а пенсії - на 42 відсотки», - підкреслив Президент. За його словами, обсяги ВВП за ці три роки зросли з 968 млрд грн майже до 1,5 трлн грн. На переконання Глави держави, стабільне зростання економіки є важливою умовою фінансування соціальних виплат.