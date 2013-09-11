ЗМІ: Україна заявила два міста на фінал Євро-2020
Україна заявила на футбольний Євро-2020 два міста. Як стало відомо, це Донецьк з "Донбас Ареною" і Київ з НСК "Олімпійський".
"Донбас Арена" претендує на один з 12 "стандартних пакетів" (три матчі групи + гра плей-офф). "Олімпійський" - на "елітний пакет" (два півфінали і фінал). Господарів Євро-2020 УЄФА оголосять у вересні 2014 року.
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Одна країна на Євро-2020 може бути представлена лише одним містом, повідомляє Сегодня.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу 2012 року - 14-й чемпіонат, фінальна частина якого відбулася в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 року. У фіналі чемпіонату на НСК «Олімпійському» в Києві збірна Іспанії захистила титул чемпіонів Європи і вдруге поспіль завоювала Кубок Анрі Делоне, перемігши з рахунком 4:0 збірну Італії.