ЗМІ: Україна заявила два міста на фінал Євро-2020

"Донбас Арена" претендує на один з 12 "стандартних пакетів" (три матчі групи + гра плей-офф). "Олімпійський" - на "елітний пакет" (два півфінали і фінал). Господарів Євро-2020 УЄФА оголосять у вересні 2014 року.

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Одна країна на Євро-2020 може бути представлена ​​лише одним містом, повідомляє Сегодня.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу 2012 року - 14-й чемпіонат, фінальна частина якого відбулася в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня 2012 року. У фіналі чемпіонату на НСК «Олімпійському» в Києві збірна Іспанії захистила титул чемпіонів Європи і вдруге поспіль завоювала Кубок Анрі Делоне, перемігши з рахунком 4:0 збірну Італії.