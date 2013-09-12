Названо фільм-номінант від України на Оскар

В Українському оскарівському комітеті повідомили, що у відборі також брали участь картини "Вічне повернення" режисера Кіри Муратової та "Хайтарма" Ахтема Сейтаблаєва.

Повідомляється, що за фільм "Параджанов" було віддано 6 голосів членів Комітету з 10, за "Вічне повернення" і "Хайтарму" - по 2 голоси.

Нагадаємо, що фільм "Параджанов" - дебютний повнометражний фільм співрежисера Олени Фетісової (Україна) і Сержа Аведікяна (Франція), знятий у копродукції України, Франції, Грузії та Вірменії за підтримки Державного агентства України з питань кіно, ARTE FRANCE, Грузинського та Вірменського Національних кіноцентрів. З української сторони фільм представляє кіностудія Інтерфільм.

Як повідомлялося, до складу Українського оскарівського комітету входять видатні діячі вітчизняного кінематографа і кінокритики: народна артистка України Ада Роговцева, народний артист України, кінорежисер Олег Фіалко (голова Комітету), лауреат технічної премії Оскар Анатолій Кокуш, голова Національної Спілки кінематографістів Сергій Тримбач, кінокритик, ведучий телепрограми Аргумент-кіно Володимир Войтенко, письменник, сценарист Андрій Курков, продюсер, президент АПУ Олексій Сєрков, продюсер, віце-президент АПУ Дмитро Колесніков, продюсер, сценарист Ігор Савиченко, режисер Сергій Маслобойщиков та президент Української кіноасоціації Денис Ржавський.

У США номінанти в 24-х категоріях будуть оголошені 16 січня 2014 року, а сама 86-а церемонія вручення премії Оскар за заслуги в галузі кінематографу за 2013 рік відбудеться 2 березня 2014 року в Dolby Theatre в Лос-Анджелесі.