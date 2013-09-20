Засновника "Козирної карти" відпустили під заставу

Про це "Вестям" розповів керівник прес-служби Міністерства внутрішніх справ Сергій Бурлаков.

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"Задорожного відпустили під заставу в 230 тисяч гривень", - заявив він.

Як відомо, в середу з'явилася інформація про те, що Задорожного екстрадували з Хорватії в Україну.

Ресторатор з літа 2012 року перебував в хорватській в'язниці, де чекав рішення про екстрадицію в Україну.

Міністерство внутрішніх справ називало його причетним до шахрайства із заставами по кредитах, виданих ресторану мережі "Козирна карта". Сам Задорожний провину заперечував і оскаржував свою екстрадицію в хорватських судах.

У Хорватії ресторатор намагався отримати політичний притулок, за нього просили місцеві правозахисники і один з лідерів опозиції Віталій Кличко, але хорватський Верховний суд не знайшов причин не задовольнити екстрадиційні претензії ГПУ.