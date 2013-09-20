Тютюн стане нелегальним, як і всі інші наркотики - експерт

Про це розповів завідувач сектором контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ Костянтин Красовський, коментуючи повну заборону реклами сигарет, яка почала діяти в Україні рік тому, повідомляє Українська Правда.

"Вже у 21 сторіччі вільного обігу тютюну не буде. В жодній країні. Це не швидкий процес, але це станеться абсолютно точно. Тютюн стане нелегальним, як і всі інші наркотики. Хоча звичайно цей процес займе багато часу", – заявив Костянтин Красовський.

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Раніше, 10-12 вересня 2013 року, за участі Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Чен відбулася конференція під назвою The Endgame for Tobacco, що можна перевести як "Кінець гри для тютюну".

600 учасників конференції з 52 країн ухвалили Декларацію, в якій оголосили, що ХХІ сторіччя буде останнім, коли тютюн буде шкодити людям.

Декларація пропонує країнам задіяти комплекс стратегій, який спершу дозволить зменшити поширеність вживання тютюну до 5%, а після цього перейти до повної ліквідації всіх форм вживання тютюну.

Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чен сказала, що якби наукові дані про шкоду тютюну були б відомі раніше, тютюн не був би дозволений для вживання людьми в жодній країні і цю велику історичну помилку треба поступово виправити.

При цьому Костянтин Красовський, коментуючи низку антитютюнових законів, які почали діяти в Україні рік тому, провів аналогію з шахами, в які грають тютюнові компанії та рух прибічників громадського здоров’я.

"Ми у такому становищі, коли у нашого супротивника все менше можливостей грати. Якщо раніше їх тури-фортеці, в яких курці могли вільно курити, вільно пересувались по своїй дошці, то тепер вони стоять десь по куткам. Якщо раніше їх пачки здавалися такими стрімкими, шляхетними конями, то зараз вони поступово перетворюються на віслючків, які згинаються під тягарем медичних попереджень, - каже Красовський

" Якщо раніше їх рекламні слони вривалися до наших лав і все крушили, то тепер ці слони стоять за огорожею, в кутку, а скоро вони зовсім зникнуть. У їхніх ферзів все менше маневру, бо їх обклали податками. Тютюнова індустрія тримається за рахунок пішаків – залежних курців, яких спокусили примарами куріння, а потім кинули напризволяще. Ми також пам’ятаємо, що в шахах є така фігура, як король. Досить слабка фігура, але якщо вона гине, то це програш. У тютюновому бізнесі король – це легальність тютюнової індустрії", - зазначив фахівець.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-серпень 2103 року виробництво сигарет в Україні впало на 15,5%, або на 10 мільярдів сигарет.