Януковичу передали ручку - підписати закон про заборону реклами сигарет

Сьогодні громадські активісти, лікарі, педагоги, священики та спортсмени під стінами Адміністрації Президента України провели акцію під назвою «Підпис, який врятує життя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Коаліції громадських організацій "За вільну від тютюнового диму Україну", вони звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою підписати закон про заборону реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів (№5164) і нарешті повністю заборонити рекламу тютюну в Україні.

Учасники акції передали до Адміністрації Президента кулькові ручки як символ важливості підписання цього закону для суспільства. Кожна ручка символізує тих, хто впродовж двох років підтримував закон про заборону реклами сигарет, зокрема: Міністерство охорони здоров’я, Всесвітня організація охорони здоров’я, Світовий банк, а також священики, лікарі, вчителі та ще близько 100 громадських організацій, які входять до коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну».

Учасники акції принесли збільшені копії підпису Президента В.ЯНУКОВИЧА з назвою «Підпис, який рятує життя», а символом акції стала 30-сантиметрова ручка з надписом «Від громадян України».

За інформацією Коаліції громадських організацій "За вільну від тютюнового диму Україну", Президента закликають підписати цей закон і ряд громадських діячів, медиків та священників.

Зокрема, Наталя КОРОЛЬ, керівник відділу боротьби із неінфекційними захворюваннями Бюро ВООЗ в Україні, зазначила, що «тютюнова індустрія є настільки багатою, що може оплатити найдосвідченішого знавця психології людини, щоб створити такі привабливі, спокусливі іміджі, що в людини підсвідомо виникне бажання спробувати закурити. Тому тільки повна заборона реклами сигарет не лишить ніякої шпаринки для цього вбивчого маркетингу».

«Церква повністю підтримує вашу діяльність. Зі злом не потрібно вести діалог, з ним потрібно боротися. Зло має своє ім’я, якості, наслідки. Раніше спокуса, зло таїлися в яблуці, а зараз – в красивих картинках, рекламі тощо. Технологія диявола – звабити, спокусити людину. І тому ми б’ємо на сполох, сподіваючись, що Президент почує всіх нас і підпише цей закон. Президент – християнин, а кожен християнин – це воїн. Воїн в боротьбі зі злом», – зазначив протоієрей Олег МЕЛЬНИЧУК, представник Української православної церкви Московського патріархату при Уповноваженому Президента у справах дитини.

«Міністерство охорони здоров’я підтримує підписання цього закону», – сказав завідуючий сектором контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин КРАСОВСЬКИЙ. За його словами, закон необхідно підписувати, незважаючи на те, що в ньому є деякі недоліки. «Реклама на пачках і в місцях продажу має зникнути», – додав він.

«Ми повністю підтримуємо цей закон і звертаємося до Президента з вимогою підписати його негайно», – зазначила Голова правління асоціації керівників шкіл України Олена ОНАЦЬ.

Екс-глава МОЗ України, президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом» Микола ПОЛІЩУК висловлює переконання у тому, що глава держави «має виконати свою місію – зберегти здоров’я нації та підписати цей закон».

Віце-президент Всеукраїнської федерації споживачів «Пульс» Наталія БОРОДАЧОВА зазначила, що наявність реклами сигарет створює певну моду на куріння, негативно впливаючи на головний «стратегічний ресурс держави – здоров’я нації».

Світовий Банк вітає заборону реклами як ефективний крок в оздоровленні нації. Раніше директор Світового Банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР сказав прес-центру Коаліції «За вільну від тютюнового диму Україну», що «в усіх розвинутих країнах світу пряма реклама сигарет або тютюну повністю заборонена. Ті обмеження реклами сигарет, які запропоновані законом № 5164, могли б наблизити Україну до найкращих світових практик».

Представники громадськості попереджають про провокаційні спроби сигаретного лобі в останній момент зірвати підписання закону, але переконані, що глава держави не поступиться своїми принципами. Адже, виступаючи 20 вересня 2011 року на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з профілактики неінфекційних захворювань, Президент відзначив, що «одним із пріоритетних напрямків нашої державної політики є боротьба з тютюнокурінням», зазначили у Коаліції громадських організацій "За вільну від тютюнового диму Україну".

Довідка УНІАН. 24 лютого 2012 року голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів», ухвалений Верховною Радою України ще 22 вересня 2011 року та передав на підпис Президенту України В.ЯНУКОВИЧУ.

Попередньо громадськість зупинила спробу фальсифікації законопроекту та вимагала привести текст закону у відповідність до стенограми голосування. Сьогодні, 5 березня, прес-служба Апарату Верховної Ради України підтвердила відповідність тексту, поданого на підпис Президенту, до стенограми голосування 22 вересня 2011 року, тим самим поставивши крапку в скандалі з фальсифікацією документу.

Рамкова конвенція Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну (РКБТ) – це перший в історії міжнародний договір у сфері громадського здоров’я, розроблений та прийнятий під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я, і вже ратифікований 174-ма країнами світу. За результатами дослідження Світового банку, повна заборона реклами тютюну скорочує куріння на 7%, тоді як часткова заборона лише призводить до переміщення реклами у незаборонені сегменти.

70% громадян України виступають за повну заборону реклами тютюнових виробів («Глобальне опитування дорослого населення щодо вживання тютюну» (GATS), оприлюднене ВООЗ 27 вересня 2010 року).

2 березня 2012 року із зверненням підписати закон до Президента звернулися керівники п’яти міжнародних організацій, діяльність яких спрямована на зменшення глобальної епідемії тютюнокуріння. «Підписання закону захистить українських громадян від агресивної реклами та маркетингу, який зараз активно застосовують тютюнові компанії по всій Україні… Куріння серед молоді є серйозною проблемою, особливо серед дівчат, 24% яких – курці, половина з яких почала курити до 17 років. Повна заборона реклами сигарет і маркетингових стратегій є доведеним заходом, який зменшує споживання як серед молоді, так і дорослих», – йдеться у зверненні до Президента України, яке підписали керівники Всесвітньої федерації серця (World Heart Federation), Всесвітньої легеневої фундації (World Lung Foundation), Альянсу з виконання Рамкової Конвенції із боротьби проти тютюну (Framework Convention Alliance) (об’єднує 400 організацій у світі), міжнародної організації «Кампанії за майбутнє дітей без куріння» (Campaign for Tobacco-Free Kids), Європейська мережа попередження тютюнокуріння (ENSP) та Міжнародного об’єднання з контролю над раком (Union for International Cancer Control).