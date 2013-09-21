На Дніпропетровщині стався розрив газогону, утворилася яма 7х10х2,5 метра

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на місці було встановлено, що стався розрив магістрального газогону «Кременчук – Кривий Ріг». «Унаслідок аварії утворилася яма розмірами 7х10х2,5м з послідуючим викидом ділянки труби довжиною близько 16 м», - говориться в повідомленні.

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Також зазначається, що дана ділянка газогону перебувала під робочим тиском 40 атм., але подача газу здійснювалась по паралельній мережі.

Подача газу до населених пунктів не припинялася.

Загиблих та постраждалих немає.

З метою встановлення причин розриву магістрального газогону створено комісію.