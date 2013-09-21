Янукович виступить перед Генасамблеєю ООН

Про це сказав Радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук, повідомляє прес-служба глави держави.

Він нагадав, що 23–25 вересня відбудеться робочий візит Президента України до США для участі у роботі 68-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

На тему: Янукович хоче запропонувати український досвід для знищення хімзброї в Сирії

За словами Гончарука, глава Української держави також візьме участь в офіційному прийнятті від імені Президента США Барака Обами та офіційному ланчі від імені Генерального секретаря ООН Бан Кі-муна.

Гончарук повідомив, що окрім цього, у Нью-Йорку Президент України планує провести низку зустрічей з главами іноземних держав, керівниками інституцій ЄС та міжнародних організацій, представниками американських компаній, які працюють в Україні.

Передбачається, що глава держави дасть інтерв’ю одному з провідних американських інформаційних агентств, зазначив Радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, 68-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН відкрилася 17 вересня. Щорічні загальні дебати ГА ООН розпочнуться 24 вересня і триватимуть до 1 жовтня. Очікується, що в ці дні з трибуни Генеральної Асамблеї виступлять 89 глав держав. 42 делегації будуть представлені на рівні глав урядів і 61 - на рівні міністрів закордонних справ.