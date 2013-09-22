МЗС України рішуче засуджує теракт у ТЦ в Кенії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує терористичний акт, вчинений бойовиками сомалійської екстремістської організації «Аль-Шабаб» в торговельному центрі в м.Найробі (Республіка Кенія) 21 вересня 2013 року, який призвів до численних жертв серед цивільного населення, у т.ч. й громадян іноземних країн.

Про це йдеться у заяві Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, переданій УНІАН.

На тему: Близько 30 осіб залишаються заручниками в ТЦ в Найробі

Також МЗС висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих та бажає якнайшвидшого одужання пораненим.

«Україна засуджує тероризм в усіх його проявах і виступає за викорінення цього ганебного явища. Міністерство закордонних справ України вважає, що цей терористичний акт в черговий раз засвідчив необхідність активізації та консолідації зусиль світової спільноти у боротьбі з міжнародним тероризмом», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня озброєні люди напали на відвідувачів фешенебельного торгового центру «Уестгейт» в Найробі. Очевидці повідомляли, що бойовики дозволили залишити будівлю лише мусульманам. За даними місцевої поліції, зловмисники намагалися пограбувати один з магазинів центру, потім в МВС країни повідомили про сплановану терористичну атаку. Бойовики використовували автомати і гранати.

Відповідальність за напад на ТЦ в Найробі взяли на себе бойовики сомалійського ісламістського угруповання «Аль-Шабаб», які заявили, що напад був помстою за участь кенійських військ у бойових операціях проти нього на території Сомалі.

За останніми даними, загинули 59 людей і більш як 170 дістали поранення. Серед загиблих в «Уестгейт» - близькі родичі Президента Кенії й іноземні громадяни.

Операція зі звільнення заручників у ТЦ досі триває. Як повідомляють ЗМІ, терористи утримують близько 30 осіб.