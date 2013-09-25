Дрижак у в'язниці почувається "як вдома" - ЗМІ

«Його камера - недалеко від лазні. Так от, коли ведуть інших в'язнів в душ, то доводиться проходити повз камери з цим арештантом, так ось деякі, особливо досвідчені заарештовані, б'ють по дверях камери Дрижака, викрикуючи лайки на його адресу. Ми таких, звичайно, караємо. Наскільки я знаю, Дрижак проживає в камері з ще одним екс-ментом", - розповів «Сегодня» один із співробітників миколаївського управління тюремної служби.

За його словами, Дрижак у в'язниці почувається "як вдома". "Дивиться телевізор, читає, пригніченим не виглядає, таке враження, ніби у себе вдома. Хоч він і не вважається якимось особливо небезпечним за нашими критеріями, але співробітникам миколаївського СІЗО дано розпорядження без необхідності з ним не спілкуватися - з метою безпеки арештанта і тюремників», - розповів тюремник. Офіційно в ДПтСУ цього не спростовують.

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Як повідомляв УНІАН, завтра у Миколаєві почнуться засідання у справі про побиття та згвалтування міліціонерами 29-річної продавщиці з Врадіївки Ірини Крашкової.

*Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації. 28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Поліщук і єгер Рябіненко.

Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла. 5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні й побитті Крашкової повідомлення про нову підозру.

Їхні дії перекваліфіковано на ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, із метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку й Дрижаку - скоєння згвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

За приховування обставин події затримано звільненого за наказом міністра начальника Врадіївського РВВС Віталія Синицького, який допомагав одному зі злочинців створювати алібі, та арештовано заступника начальника Врадіївського РВВС Кудринського, затриманого за підозрою у приховуванні матеріалів справи про "врадіївських гвалтівників".