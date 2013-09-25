У Москві дощі побили рекорд столітньої давності

"Рекорд, безумовно, побитий. У 1885 році був встановлений рекорд - 171 міліметр опадів. У нас , за даними на вчорашній день , випав 181 міліметр опадів" , - сказала фахівець.

Вона додала , що основний пік дощів вже пройшов . Незважаючи на потрійний рекорд по опадів у вересні Москва все ж не стала самим дощовим місцем у країні - ще більш вологою погода була на південному сході Московської області , йдеться в повідомленні Гідрометцентру РФ , передає РІА Новости.

На минулому тижні метеорологи передбачали, що в найближчі дні температура підніметься до плюс 16-21 градуси і лише до вихідних погода повинна була зіпсуватися. Проте з самого початку вересня у столиці йдуть дощі . Стовпчики термометрів не піднімалися вище 15 градусів.