Тюремники на Черкащині хочуть отримати гроші, одержані засудженим за вироком Євросуду
Дружина одного з українських засуджених стверджує, що її чоловіка змушують "зробити анонімну пожертву" керівництву його колонії на Черкащині, віддавши гроші, отримані за вироком Європейського суду.
Європейський суд з прав людини у січні цього року визнав факт катувань і присудив виплатити постраждалим або їхнім родичам компенсацію – по 25 тисяч євро, передає Радіо Свобода.
Костянтин Ходаківський – один із сімнадцяти заявників у справі про катування ув’язнених Ізяславської колонії на Хмельниччині у 2007 році.
Там засуджені оголосили голодування на знак протесту проти поганих умов утримання, і спецпідрозділ, який викликали "здійснити перевірку", кілька днів їх бив.
За словами дружини Ходаківського Вікторії, коли керівництво Старобабанівської колонії на Черкащині, куди перевели Костянтина, про це дізналось, чоловіка посадили у карцер і заборонили побачення з родичами.
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"Прямим текстом кажуть: якщо ви хочете, щоб "добре сидів", щоб не повторився Ізяслав, то нехай він напише відмову від цих грошей і перекаже їх на рахунок колонії", – стверджує вона.
Вікторія каже, що дуже боїться: коли вона бачила чоловіка востаннє, на ньому були свіжі синці.
Підтвердження заяви дружини Ходаківського із незалежних джерел наразі немає.
Контролювати ситуацію обіцяють в офісі омбудсмана. Зараз у колонію направили звернення, можливо, туди поїдуть із перевіркою.
У Державній пенітенціарній службі сподіваються, що це випадок - "черговий наклеп".