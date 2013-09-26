У Донецьку дівчину збив автомобіль і переїхала фура, водії втекли

Як повідомили в прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області, випадковий перехожий бачив, що спочатку дівчину збив автомобіль «ДЕУ Ланос» сріблястого кольору, а потім переїхав ще й великовантажний автомобіль типу «фура» - і обидва водії втекли з місця аварії, повідомляє Сегодня.

Внаслідок ДТП у легкового автомобіля, який проїхав у бік площі Свободи, пошкоджено лобове скло і передня частина автомобіля.

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«Державтоінспекція Донецька просить всіх водіїв транспортних засобів, обладнаних відеореєстраторами, переглянути нічні записи та за наявності інформації передати її до правоохоронних органів», - зазначили в міліції.

Також правоохоронці звертаються до співробітників СТО, до яких можуть надійти автомобілі зі схожими пошкодженнями.