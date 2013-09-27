Сестра вбитого охоронця каже, що рік тому ховали не Мазурка (відео)

Сестра загиблого під час стрілянини в "Каравані" охоронця Володимира Бурчака в інтерв'ю кореспонденту ТСН запевнила, що дружину головного підозрюваного Ярослава Мазурка змусили впізнати у знайденому в Сирецькому парку трупі свого чоловіка.

На тему: Тіло Мазурка можуть викопати з могили

"Те, що ми знаємо, що це і так не він - ми це знаємо. І дружину налякали, може їй ультиматум поставили: хочеш, щоб він жив, скажи, що це він. Я не думаю, що це він. Вона знає, що це не він. На її місці може вчинила і я так само... Її як дружину зрозуміти можна. Вона пішла на ті умови, які їй надали. Ну те, що там не він - ми й так знаємо", - зауважила родичка загиблого керівника тієї зміни охорони Лідія Зелінська.

Вона додала, що досі спілкується з родиною охоронця Павла Феденка, якому вдалося вижити. "Він же (Феденко, - ред.) його не впізнав. Те, що МВС там заявило, що він його впізнав - він його не впізнав. Це вони заявили, що це Мазурок, але не Паша. Я з ними спілкуюся, і його дружина мені сказала, що Паша його не впізнав. Він сказав, що це не та людина", - зазначила Зелінська.

26 вересня виповнився рівно рік із дня трагедії в "Каравані". Тоді в торговельному центрі столиці розстріляли трьох охоронців, ще одного важко поранили. Головного підозрюваного Ярослава Мазурка через місяць пошуків знайшли мертвим. Офіційно справу закрили, але в цій історії досі залишається багато питань.