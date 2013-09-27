Тіло Мазурка можуть викопати з могили

Мало того, є велика ймовірність, що тіло "караванського стрільця" можуть ексгумувати.

Кримінальне провадження закрите не через доведеність злочину, а за фактом знайденого в Сирецькому парку тіла, схожого на головного підозрюваного. Схожого, бо мати Мазурка під час поховання заявила, що це не він. Те ж саме сказав і свідок, що вижив, - охоронець Павло Феденков. А тому й не дивно, чому впевненості в тому, що справжній убивця покараний, немає навіть у родичів загиблих охоронців, повідомляє ТСН.

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"Достатні законні підстави були для закриття цієї справи. Якщо хтось з родичів вважає дії міліції протиправними, вони можуть звернутись до компетентних органів і подати свої скарги. До адвокатів зрештою", - так відповіла на сумніви речник столичної міліції Ольга Білик.

Проте родичі запевняють, що жоден адвокат за цю справу не взявся. "Тому що вони сказали: там замішаний високий такий ранг, ніхто цього не потягне", - повідомила сестра загиблого начальника зміни Лідія Зелінська.

"Ми тому і змушені від себе додумувати... Якби міністр або керівник головного слідчого управління, якби він був на 100% впевнений, він мав би вийти і сказати про це суспільству. Якщо він про це не каже, значить він не впевнений", - зауважив професор центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.

Не менше суперечностей викликала новина й про те, що ім'я Ярослава Мазурка фігурує ще в шести кримінальних провадженнях за підозрою у восьми вбивствах.

Джерела видання повідомили про додаткові експертизи, для проведення яких тіло можуть навіть ексгумувати. Однак офіційно в міліції цю новину поки не підтверджують.

"Яке в подальшому буде прийнято рішення особою, яка здійснює розслідування цих справ, я не можу сказати", - повідомила Білик.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» у Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, й вживаються заходи щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області 1974 року народження Я.Мазурок.

7 листопада в Києві був знайдений мертвим чоловік, схожий на Я.Мазурка. За даними міліції, людина покінчила життя самогубством, вистреливши собі в скроню з пістолета. У МВС уточнили, що в одязі самовбивці був знайдений паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада міліція повідомила, що згідно з перевіркою, відбитки пальців рук ідентичні слідам пальців рук, вилучених під час огляду місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».