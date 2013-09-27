Євразійська комісія відповіла на пропозицію України

Про це УНІАН повідомили в ЄЕК, коментуючи ініціативу української сторони про проведення тристоронніх консультацій з торговельних питань у форматі Україна - ЄС - Митний союз.

«ЄЕК у рамках свого мандата вже веде активний діалог з Україною з торгівлі та технічного регулювання (найбільш чутливим сферам) на основі підписаних меморандумів між ЄЕК та Кабінетом міністрів України. На цьому треку проводяться регулярні консультації. Ця робота якраз покликана мінімізувати ризики у взаємодії ТЗ та України», - відзначили в ЄЕК.

У ЄЕК також наголосили , що взаємодія з Європейською комісією носить на сьогодні «технічний і чисто експертний характер».

«Що стосується взаємодії ЄЕК з Єврокомісією, то воно носить на сьогодні технічний і чисто експертний характер. Наскільки ми розуміємо, зокрема тому, що в наших європейських колег не сформувалося відповідного мандату на переговори від країн- членів ЄС. Тому для нас у ситуації пропозиції з боку України нового формату взаємодії не менш важливі позиції країн - членів МС і ЄЕП», - йдеться в коментарі.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр -міністр України Микола Азаров 25 вересня на засіданні Вищої євразійської економічної ради офіційно запропонував країнам Митного союзу для прояснення ситуації з розвитку торговельно -економічних відносин провести тристоронні консультації за участю Європейського Союзу.

« Я офіційно запропонував главам країн- учасниць Євразійського економічного співтовариства провести тристоронні консультації у форматі Україна - ЄС - Митний союз. Ми готові відповісти на занепокоєння наших партнерів, яке виникло в результаті нібито можливого перенасичення українського ринку європейськими товарами і витиснення українських товарів в Митний союз. Цього не буде», - сказав Азаров.