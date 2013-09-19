В ЄС розказали, за яких умов Україна не зможе увійти до Митного Союзу

Про це президент Європейської ради Херман Ван Ромпей сказав в інтерв'ю російській газеті «Коммерсант».

«Це проблема технічного характеру, перешкода виникає, якщо країна одночасно бере участь у зоні вільної торгівлі і хоче увійти до Митного союзу, тоді як не всі члени союзу є членами СОТ. Ось тоді це перетворюється на модель «або-або», але це не політична проблема, а логічний наслідок - ви не можете мати ЗВТ з нами, і водночас Митний союз з країнами, які не настільки відкрили власну торгівлю, як це зробили ми. Тому не можна говорити, що це тиск з нашого боку», - сказав Ромпей.

Він зазначив, що близькими до завершення є угоди про асоціацію з Молдовою, Грузією, Вірменією і Україною.

«З Україною ми завершили переговори, проте країні необхідно виконати ряд процедур перед підписанням угоди. Ми не вважаємо, що це загрожує російським інтересам, ці країни повинні ухвалювати самостійні рішення, без тиску ззовні», - підкреслив він.

Ромпей додав, що були проведені переговори, тому з боку ЄС ніякого тиску не немає, немає обмежувальних умов «якщо ви робите це, то ми зробимо те».

«Якщо країна входить до угоди про асоціацію, що означає і політичну співпрацю, і угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ), то це не повинно сприйматися як перешкода хорошим відносинам з Росією - це не модель «або-або», швидше «і-і», на що в Росії не завжди дивляться аналогічним чином», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово звучала критика ситуації в Україні, зокрема, щодо застосування до колишніх членів уряду вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.