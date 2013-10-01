За два роки Тимошенко отримала чотири тонни їжі - ДПтС

Якщо поділити цю цифру на 787 днів з часу ув`язнення екс-прем`єра, виходить, вона з`їдала в день понад 5 кілограмів продуктів, повідомляють Вести.

«Ця цифра виведена на основі підрахунку ваги всіх передач Тимошенко за час перебування в системі Держпенітенціарної служби, - розповів голова прес-центру Держпенітенціарної служби Ігор Андрушко. - Це свіжі овочі, фрукти, горіхи, м`ясо, які їй передавала рідня. Але стверджувати, що вона все з`їдала, ми не можемо, ніхто не стежить за тим, що саме вона їсть. Крім того, іноді вона замовляла обіди в ресторані».

Раніше тітка Тимошенко Антоніна Ульяхіна говорила нам, що найчастіше сім`я готує для засудженої овочі на пару.