Держземагентство: Переоцінка земель принесе мільярди в місцеві бюджети

Про це написав голова установи Сергій Тимченко у своїй статті для Дзеркала Тижня.

За словами Тимченка, до 2011 року менше половини населених пунктів провели у себе подібну оцінку , що природним чином призводило до колосальних недонадходжень у місцеві бюджети.

«Результатом нашої дворічної роботи стало те, що тільки в 2012 р. додаткові надходження до місцевих бюджетів склали більше 2 млрд. грн , а в 2013 -му і 2014 - му очікуємо подальшого зростання, адже за останні сім років середня базова вартість квадратного метра землі в населених пунктах виросла в 2,5 рази. Всі цифри нормативної оцінки перебувають у публічному доступі на нашому сайті - ніхто не зможе завищити або занизити оцінку землі, а значить, місцеві бюджети будуть отримувати адекватні податкові надходження», заявив голова Держземагентства.

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Також, як повідомив Тимченко, його відомство розробило принципово нову методику нормативної оцінки сільськогосподарських земель, яка зараз знаходиться на погодженні. У своїй статті він відзначив, що чинна ще з початку 90-х нормативна оцінка земель перестала відповідати новим реаліям в аграрній сфері, оскільки грунтувалася на результатах ще радянської економіки.

Держземагентство взяло за основу нової методики нормативної оцінки сільськогосподарських земель головний критерій - фактичну врожайність, у зв'язку з чим були отримані цифри змін у врожайності основних культур. Відповідно, в степових посушливих зонах нормативна оцінка знизилася, адже системи зрошення фактично давно не працюють. У свою чергу підвищилася нормативна оцінка земель у лісостеповій зоні, де більш висока врожайність, яка не потребує капітальних витрат.

Крім того, Держземагентство планує законодавчо спростити процедуру розробки проектів сівозмін для фермерів.

«Сьогодні цей процес складний, дорогий і обтяжений корупційною складовою. Ми пропонуємо створити прозорий повідомлювальний принцип, коли самі фермери без поклону чиновнику, але в рамках загальних правил дотримання родючості грунтів будуть визначати, що їм сіяти. Фермери самі декларують плани посівів, а контролюючі органи лише звіряють заявлене з реальною господарською діяльністю», - зазначив Сергій Тимченко.