ДАІ закликає водіїв пильнувати на дорозі через погіршення погоди

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру України, 2 жовтня у південній та східній частинах, 3-4 жовтня і в Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні дощі (2 жовтня в Криму та на Херсонщині дуже сильні дощі, 3 жовтня в горах Криму, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву); пориви північно-східного вітру 17-22 м/с. Вночі в Україні, крім півдня, заморозки на поверхні грунту 0-7°, місцями в повітрі 0-5°.

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У зв’язку з чим ДАІ України закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом. Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху. "Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, з особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань, а в умовах недостатньої видимості, обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - наголосили в ДАІ.