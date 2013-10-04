Виставки-продажі «Хутровий ярмарок» і «Сезон ОСІНЬ» у Київському Палаці Спорту

Несподівано холодна осінь змушує завчасно задуматися про теплі речі та оновленні гардеробу до зимового сезону. З 13 по 16 жовтня у киян є можливість вибрати і купити шкіряну куртку, пальто, дублянку або розкішну шубу за все ще «осінньою» ціною на виставці-продажу «Хутровий ярмарок», яка відбудеться в Київському Палаці Спорту (пл. Спортивна, 1, метро "Палац Спорту").

На виставці "Хутровий ярмарок" представлені шуби сучасного і класичного дизайну з норки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика; дублянки, головні убори, аксесуари з хутра та шкіри, тощо

Величезний вибір виробів з норки, іспанські, польські, словацькі шкіряні куртки та дублянки чоловічі і жіночі, головні убори з хутра та шкіри.

Торгові марки Росії, Греції, України, київські хутряні ательє - представляють хутряні та шкіряні вироби різноманітних кольорів і розмірів , найсвіжіші тенденції хутряної моди для жінок і чоловіків , ексклюзивні моделі , пошиття на замовлення , ціни від виробника.

Під будь-яку шубу або дублянку ви зможете підібрати вінницькі рукавички - це найкращі в Україні і відомі не тільки у нас шкіргалантерейні фабрики "Імідж-Галант , "ШКІРГАЛАНТ" . Вінницька шкіргалантерея - це шикарний асортимент зі шкіри найрізноманітніших відтінків і кольорів, розмірів і довжини.

Крім того, з 13 по 16 жовтня в Палаці Спорту будуть представлені товари легкої промисловості на виставці-ярмарку «Сезон осiнь»:

верхній чоловічий і жіночий одяг,

сезонне взуття,

недорогі чоловічі та жіночі класичні костюми;

дитячий одяг та взуття;

шкіргалантерея (сумки, ремені, рукавички і т.д.),

головні убори;

трикотаж;

постільна білизна, домашній текстиль;

парфумерія,

косметика;

біжутерія,

парасольки і багато іншого.

На виставках-ярмарках можна підібрати обнову для кожного члена сім'ї. Перевага покупок на виставках - широкий вибір і гнучкі ціни.

Виставки працюють з неділі до середи включно (13-16 жовтня) у Київському Палаці Спорту (пл. Спортивна, 1, метро "Палац Спорту").

Вхід вільний з 11.00 до 19.00

Додаткова інформація за тел. ( 096) 506-83-34 ; ( 093 ) 904-10-11 ; ( 044 ) 237-17-82

http://www.profexpo.kiev.ua