У Десні потонув автомобіль, в якому було шість пасажирів
13:09, 05 жовтня 2013Суспільство
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Сьогодні вночі за невідомих обставин у Десні поблизу с. Свердловка Коропського району Чернігівської області потонув автомобіль ВАЗ-2107
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, близько 5.15, за попередньою інформацією, було встановлено, що в автомобілі перебувало шестеро жителів с. Студінка Новгород.-Сіверського району, з них двоє пасажирів (чоловік та жінка) врятувались.
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Для проведення робіт з обстеження дна Десни залучено співробітників Сосницької рятувальної станції. На місці події працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС у Чернігівській області та працівники міліції.
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