У Десні потонув автомобіль, в якому було шість пасажирів

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, близько 5.15, за попередньою інформацією, було встановлено, що в автомобілі перебувало шестеро жителів с. Студінка Новгород.-Сіверського району, з них двоє пасажирів (чоловік та жінка) врятувались.

На тему: «Лада» з обриву впала в Десну: троє загиблих

Для проведення робіт з обстеження дна Десни залучено співробітників Сосницької рятувальної станції. На місці події працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС у Чернігівській області та працівники міліції.