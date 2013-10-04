Зарплата українських вчителів - одна з найнижчих у світі

Про це повідомляє портал bigmir)net, який до Дня вчителя (відзначається в Україні 6 жовтня) порівняв статистичні дані про зарплату українських педагогів та їхніх колег із інших країн.

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Як наголошується в повідомленні, вчителі в Україні заробляють близько 300 доларів на місяць. Менше цінують працю педагогів лише в Індонезії. Проаналізувавши дані статистики, виявилось, що навіть в Росії нижній поріг зарплат педагогів у школах на 600 грн вище, ніж в Україні, а максимальний рівень зарплат перевищує український більш ніж у два рази.

За даними Державної служби статистики, сфера освіти перебуває в п'ятірці найнизькооплачуваніших галузей в Україні. Так, середня зарплата в галузі в серпні 2013 року становила 2 542 грн, скоротившись порівняно з попереднім місяцем на 440 грн.

Українські вчителі й самі розповіли про свій заробіток. За даними опитування сайту mojazarplata.com.ua більш як 7 600 українських педагогів, їхня мінімальна місячна зарплата - 2400 грн, а максимальна - до 4300 грн. Це до вирахування податків - 18%. "На руки" вчителі одержують в середньому від 1970 до 3500 грн.

При цьому, за даними Калькулятора зарплати в Україні, 78% респондентів незадоволені своєю зарплатою.

*** Дані про зарплати вчителів узято зі звіту Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD), Держслужби статистики України і Федеральної Служби статистики Російської Федерації, сайту Mojazarplata.com.ua. Для обчислень брався мінімальний і максимальний рівень зарплати викладачів у сфері середньої освіти у всіх країнах, окрім Росії та України. Для Росії взято дані за середньою зарплатою в країні у федеральній (максимальний рівень) і муніципальній (мінімальний) освіті. Дані по Україні засновані на звітах Держслужби статистики і результатах Калькулятора зарплат Wageindicator сайту Mojazarplata.com.ua.