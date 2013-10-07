Україні радять підвищити тарифи на газ і тепло для населення

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан.

«Ми не виступаємо за збільшення тарифів за одну ніч. Пропонується поступове підвищення тарифів протягом 5 років», - сказав Чімяо Фан.

За його словами, банк запропонував уряду України механізми встановлення економічно обгрунтованих тарифів з урахуванням адресної соціальної допомоги.

Також банк рекомендує уряду підвищити середній тариф на газ для населення до рівня ціни, яку платять компанії ТКЕ (від 895 грн за тис. куб. М до 1309 грн за тис. куб. М).

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Як раніше повідомляв УНІАН , за словами віце -прем'єр-міністра Юрія Бойка, уряд України розробляє програму введення протягом 3-5 років диференційованих тарифів на газ для населення.

На підвищенні ціни на газ для населення наполягає також Міжнародний валютний фонд. Україна на такий крок не йде, що стало головною перешкодою на шляху відновлення співпраці з фінансовою організацією.