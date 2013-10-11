СБУ підтвердила проведення слідчих дій в офісі Укрспецекспорту

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Ми підтверджуємо проведення вчора безвідкладних слідчих дій співробітниками київського управління у цій компанії», - заявили у прес-центрі, не уточнивши, водночас, у чому полягали ці слідчі дії і в рамках якого кримінального провадження вони здійснювалися.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби концерну, СБУ в супроводі спецпідрозділу «Альфа» провела виїмку низки документів в «Укрспецекспорті» та державному підприємстві «Укроборонсервіс». Виїмка документів здійснювалася на підставі судового рішення – у рамках розслідування кримінальної справи стосовно однієї з компаній, яка не входить до складу ДК «Укроборонпром». «Ця компанія є контрагентом ДК «Укрспецекспорт», яка поставляє комплектуючі і запасні частини», - сказав керівник управління інформаційної політики концерну Андрій Масальський.