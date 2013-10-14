Завтра в Україні будуть тумани та дощі
13:29, 14 жовтня 2013Суспільство
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Завтра в україні місцями очікуються дощі.
В Україні дощитиме
Завтра вночі на Закарпатті та у Карпатах, а вдень на Правобережжі часом очікуються дощі, на решті території України без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; на півдні та Закарпатті вночі 7-12°, вдень 13-18°.
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У Києві та області у вівторок - без опадів, лише у другій половині дня невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.
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