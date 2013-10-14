Янукович зустрівся із жінками - Героями України

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із жінками - Героями України.

За словами Януковича, він радий нагоді зустрітися з особистостями, які досягли великих професійних успіхів, користуються повагою та авторитетом у суспільстві, займають активну громадську позицію.

Глава держави висловив «захоплення, що є такі жінки в Україні». «Це завдяки тому, що ви такі працьовиті, фахові», - сказав він.

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Янукович звернув увагу на важливу роль жінок у житті держави, українського суспільства. «Повага до вас і авторитет в суспільстві не випадкові. Як кажуть, Господь Бог вам допомагав у цьому і ви цьому сприяли - щоб рівень визнання і поваги до вас завжди зростав», - зазначив він.

«Ваше відчуття того, що відбувається у країні, для мене дуже важливе», - додав глава держави.

Учасники зустрічі обговорили широке коло питань, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, на зустрічі були присутні народна артистка України Ніна Матвієнко, актриса Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки Валерія Заклунна-Мироненко, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, оператор машинного доїння сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агрофірма «Перше травня», пенсіонерка Павлина Шаповаленко, вчителька математики Харківської гімназії №47 Лариса Шитикова.